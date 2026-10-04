Авиация сбивает около 50 – 60 % реактивных "Шахедов", но ситуация сложная, – заявил Зеленский

Россия, нанося удары по мостам, пытается нарушить связь между левым и правым берегами Киева и вызвать коллапс в столице. Владимир Зеленский заявил, что F-16 существенно помогают украинским силам в перехвате российских реактивных дронов.

Об этом он рассказал во время беседы с журналистами в Киеве.

Что известно об эффективности борьбы с реактивными дронами?

Зеленский рассказал о результатах работы украинской противовоздушной обороны. Украина сбивает около 85–92% обычных "Шахедов", тогда как эффективность перехвата реактивных БПЛА на данный момент составляет примерно 50–70%.

В борьбе с новым типом российских реактивных беспилотников важную роль играет украинская авиация, в частности истребители F-16. Украина работает над тем, чтобы расширить возможности для перехвата таких целей и обеспечить самолеты необходимым вооружением.. Украина работает над тем, чтобы расширить возможности для перехвата таких целей и обеспечить самолеты необходимым вооружением.

F-16 очень сильно помогают, 20-мм боеприпасы хорошо работают. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в сутки было 5–6 тысяч таких боеприпасов. Это очень непростая задача, над этим работаем, – отметил президент.. Это очень непростая задача, над этим работаем,

– отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина уже обсуждала вопрос о необходимых боеприпасах с Германией и Польшей.

Россия также пытается увеличить долю реактивных беспилотников в своих массированных атаках. В то же время, по словам Зеленского, российский запас баллистических ракет составляет около сотни единиц, а производство оценивается в 130–140 ракет в месяц.

Напомним, Украина разрабатывает сразу несколько средств для противодействия российским ударным и реактивным беспилотникам. Одним из самых перспективных направлений являются дроны-перехватчики, среди которых президент Владимир Зеленский отметил "Барс". По его словам, эти дальнобойные перехватчики уже демонстрируют первые результаты, а показатель сбития воздушных целей на данный момент составляет около 30%.

Зеленский также сообщил, что Украина совместно с Германией получит 2 тысячи "Барсов". Параллельно развивается программа "Турели", в рамках которой планируется установить десятки таких систем на различных объектах для их защиты.

Кроме того, Украина работает над несколькими видами малых ракет, которые планируется использовать против реактивных БПЛА. Первые результаты этой программы ожидается уже во второй половине октября.