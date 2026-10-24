Западные области тоже находятся под угрозой: какие новые ракеты Россия может использовать для следующих ударов

Россия постепенно переходит к созданию нового типа ударного вооружения – более дешевых и быстрых ракет, которые по своим характеристикам уже выходят за рамки привычных дронов. Благодаря китайским двигателям и модернизации конструкций эти средства поражения способны лететь со скоростью до 700 километров в час и преодолевать более тысячи километров. Если производство таких ракет удастся масштабировать, под угрозой окажутся не только прифронтовые города, но и западные области Украины.

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Специально для 24 Канала военный эксперт Роман Свитан проанализировал, как Россия пытается превратить дешевые ударные аппараты в массовое оружие, почему украинской ПВО будет сложнее их перехватывать и какие системы могут защитить украинские города от новых атак.

Почему новые ракеты опасны и куда они смогут долететь?

Современная война стремительно эволюционирует, и классические поршневые беспилотники постепенно уступают место новым технологическим решениям. По словам военного эксперта Романа Свитана, сегодня становится все сложнее провести четкую грань между привычным ударным дроном и полноценной ракетой.

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Главным критерием разграничения становится внешний вид и тип двигателя. Если летательный аппарат имеет сигарообразное тело, самолетное крыло и турбореактивный двигатель – это уже ракета, ведь обычный поршневой двигатель внутреннего сгорания такую конструкцию просто не выдержит.

Россия, получив доступ к китайским турбореактивным двигателям, смогла существенно модернизировать свои ударные средства. Это привело к появлению реактивных версий дронов – российско-китайских "Гераней", которые способны разгоняться до 500 километров в час благодаря измененному углу стреловидности крыла.

Однако это лишь переходный этап к гораздо более серьезной угрозе – так называемым эрзац-ракетам (упрощенным и более дешевыми). Российский военно-промышленный комплекс активно запускает в производство новые типы вооружения:

"Филин";

"Дань-Т";

"Бандероль";

"Герань-5".

Это фактически уменьшенные копии тяжелых крылатых ракет (типа Х-101), но с боевой частью, уменьшенной примерно в десять раз – до 50–100 килограммов.

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Такие эрзац-ракеты обладают значительно более высокими тактико-техническими характеристиками по сравнению с предшественниками. Их скорость достигает 700 километров в час, высота полета – до 7 километров, а дальность превышает тысячу километров.

Это означает, что под угрозой массированных ударов этими дешевыми, но скоростными средствами окажутся даже западные регионы Украины.

Пока оккупанты выпускают эти аппараты в относительно небольших количествах, тестируя их возможности. Однако Роман Свитан отмечает, что уже через 3–4 месяца объемы производства эрзац-ракет сравняются с нынешними показателями выпуска реактивных "Гераней".

Враг сможет запускать до сотни таких ракет ежесуточно. Это кардинально изменит характер воздушных атак, ведь перехватывать их имеющимися средствами станет гораздо сложнее.

Роман Свитан о новых ракетах: смотрите видео

Как противодействовать?

Массовое применение эрзац-ракет заставляет украинское командование пересматривать архитектуру противовоздушной обороны. Мобильные огневые группы с пулеметами или дроны-перехватчики физически не способны догнать цели, летящие со скоростью 700 км/ч на значительных высотах.

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Ответом на этот вызов становится создание сплошной барьерной (фронтальной) системы ПВО вдоль всей линии боевого столкновения.

Основой этого щита должны стать зенитно-ракетные комплексы малой дальности. По оценкам эксперта, для формирования одной плотной линии обороны требуется не менее 200 таких комплексов.

Процесс их развертывания уже начался: Украина возвращает на боевое дежурство советские ЗРК "Оса", для которых отечественное КБ "Луч" начало выпускать новые недорогие ракеты РК-19. Западные партнеры также передают аналогичные системы, в частности французские комплексы Crotale и их финские модификации на базе бронемашин BAE Sisu, ракеты которых развивают скорость до трех Махов.

Параллельно внедряются новейшие украинские разработки стоимостью до 10 тысяч долларов за выстрел, способные эффективно сбивать как дроны, так и УАБы.

Задача этой многоуровневой системы – уничтожать абсолютное большинство российских воздушных целей еще на этапе пересечения линии фронта. Те единичные объекты, которым удастся прорваться, будут ликвидироваться объектной тыловой ПВО и истребительной авиацией.

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Почему стоит действовать на опережение?

Пока Украина строит свою оборону, Силы обороны активно применяют тактику изнурения российской противовоздушной обороны. Ярким примером являются массированные налеты на Москву и другие стратегические регионы России. Для перегрузки вражеских радаров и зенитных систем используются не только ударные дроны, но и сотни дешевых дронов-приманок стоимостью 200–300 долларов.

Воздушные шары, двигаясь в струйных течениях на определенных высотах, способны преодолевать расстояния в 500 километров со скоростью до 200 км/ч. Они могут нести разведывательное оборудование, ретрансляторы или сбрасывать дроны с системами машинного зрения для поражения аэродромной техники.

Российская ПВО вынуждена реагировать на каждую такую цель, расходуя дорогостоящие ракеты, поскольку даже дрон-ловушка несет полкилограмма взрывчатки, способной вызвать пожар на военном объекте или нефтебазе. Это загоняет оккупантов в ловушку: они вынуждены концентрировать дефицитные ЗРК вокруг нескольких локальных зон, оставляя остальную территорию открытой для ударов.

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Несмотря на успешные атаки на предприятия нефтехимии (такие как завод по производству аммиачной селитры в Перми) и уничтожение российских дата-центров, ключевой задачей остается возобновление систематических ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России.

Роман Свитан подчеркивает, что пауза в атаках на нефтеперерабатывающие предприятия крайне опасна. Российская промышленность способна восстановить поврежденные мощности примерно за месяц. Если не поддерживать постоянное давление, эффект накопления ущерба исчезнет, и Силам обороны придется начинать кампанию по уничтожению вражеской энергетики с нуля.

В войне за ресурсы прекращение финансовых и топливных потоков оккупационной армии является критическим условием для снижения ее наступательного потенциала на фронте.