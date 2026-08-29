Дроны-перехватчики не справляются: Россия массово переходит на реактивные "Шахеды", – Палиса

Российские захватчики стремительно меняют тактику воздушных атак и делают ставку на принципиально новое вооружение. Украинским военным приходится искать новые решения, чтобы эффективно защитить небо от высокоскоростных угроз.

Об этом 28 августа во время встречи с журналистами рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Как Украина может противодействовать реактивным "Шахедам"?

По словам Палисы, армия агрессора уже видит высокую результативность реактивных беспилотников и в дальнейшем будет только наращивать их использование. Чиновник признал, что отечественные дроны-перехватчики пока не демонстрируют ожидаемой эффективности против таких быстрых целей.

Он подчеркнул, что средства нападения пока опережают средства защиты, поэтому украинским силам нужно время для адаптации. Сейчас наилучшие результаты по сбиванию реактивных БПЛА демонстрируют переносные зенитно-ракетные комплексы, объектная противовоздушная оборона и авиация. Военно-политическое руководство страны уже ищет эффективные технические решения, чтобы противостоять новым вызовам в небе.

Россия наращивает производство реактивных БПЛА

Тенденцию к росту количества скоростных беспилотников подтверждают и в командовании Воздушных сил ВСУ. В частности, в июле 2026 года захватчики применили в пять раз больше реактивных дронов, чем месяцем ранее. Кроме того, по данным Главного управления разведки Минобороны, враг активно перенастраивает производство на турбореактивные модели "Герань-4" и "Герань-5".

Напомним, Украина планирует изменить стратегию дальнобойных ударов по России, сосредоточившись на объектах, которые обеспечивают финансовую и логистическую способность страны-агрессора продолжать войну. Приоритетными целями могут стать энергетическая инфраструктура, объекты экспорта энергоносителей, суда "теневого флота" и логистические сети, что используется для снабжения российской армии.

По словам заместителя главы ОП Павла Палисы, такие удары призваны не только наносить врагу текущие потери, но и ослаблять его способность финансировать и обеспечивать боевые действия в долгосрочной перспективе. В то же время президент Владимир Зеленский заявил о необходимости существенно увеличить количество дальнобойных ударных дронов – до 1000 в сутки.