Серьезные показатели: сколько реактивных дронов сбивает Украина

Украина разрабатывает дроны-перехватчики, способные уничтожать реактивные БПЛА. В этом направлении уже наблюдается прогресс. Количество сбитых реактивных БПЛА не так уж и мало, хотя и должно быть больше.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, ситуация с реактивными дронами не является чем-то новым. Фактически каждые несколько месяцев появляется новый вид оружия, который дает преимущество одной из сторон. Уже через несколько месяцев придумывают меры противодействия таким средствам.

Сколько реактивных беспилотников сбивает Украина?

Как подчеркнул Тимочко, на данный момент украинские защитники достигли серьезных показателей. Они сбивают около 50% реактивных беспилотников. Важно довести этот показатель как минимум до 80–90%. И здесь должны помочь именно дроны-перехватчики. Важно создать именно такое средство, которое будет дешевым в производстве и поможет эффективно сбивать именно реактивные беспилотники.

Такие дроны-перехватчики должны иметь как минимум такую же скорость. Плюс еще условные 100 километров в запасе,

– отметил Тимочко.

Тимочко рассказал о прогрессе в сбивании реактивных дронов: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, радиус действия наших аппаратов ограничен несколькими десятками километров. Поэтому они должны быть достаточно быстрыми, чтобы догнать и уничтожить цель. И их должно быть достаточно много.

Напомним, несколько десятков компаний в Украине уже работают над созданием таких дронов-перехватчиков. Важно, что уже есть примеры того, как такие беспилотники уничтожали российские реактивные БПЛА. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина сможет массово применять дроны-перехватчики уже через несколько месяцев.