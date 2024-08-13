Такое мнение 24 каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарпа, заметив, что есть много факторов, почему Иран тянет время удара, для примера, психологическая война. Кроме этого, все зависит. как будет действовать Хезболла вместе с Ираном.

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Насколько реальна новая масштабная атака Ирана на Израиль

По словам Шарпа, дата сформировалась как результат выбросов в информационное пространство, включая ссылки на анонимные источники. Именно поэтому не стоит считать, что Иран официально обещал в какую-то конкретную дату осуществить атаку.

С того момента, когда лидер Ирана объявил о готовности нанести удар по Израилю, подход был действительно серьезный – удар возможен в ближайшее время в любой момент.

Проблема в том, что продолжалась параллельно психологическая война со стороны Ирана. Например, определенные блогеры проиранских сил недавно опубликовали в одном из пабликов песочные часы с цифрой 2 часа ночи. То есть намек, что в 2 ночи будет удар,

– отметил военный эксперт.

Он отметил, что на самом деле, с военного обзора, прочитать точные намерения противника невозможно. Вероятность, что будет удар со стороны Ирана, есть. Однако когда – это уже выбор за Ираном.

Сейчас эта страна решила затянуть принятие решения, включая одну цель, а именно психологическое давление на Израиль. Кроме этого, это и материальные потери, например, приведение израильских войск в повышенную боевую готовность или отмена авиарейсов иностранных компаний из-за возможной опасности. Именно поэтому задержка удара это и есть уже определенный удар.

Пока Иран тянет с ответом, он тоже получил определенное давление со стороны Израиля и США в виде угроз. Например, Иран, если нанесет удар, получит негативные экономические последствия.

Поэтому здесь много факторов, в большинстве мы доверяем слухам. Однако они также являются частью реальности и психологической войны,

– заметил Шарп.

Он добавил, что Хезболла, которая является союзником Ирана, имеет с Израилем "отдельный счет" из-за ликвидации Исмаила Хания. Поэтому здесь остается вопрос, будут ли они действовать отдельно, или вместе.

Много тонких моментов. Однако общее ожидание не изменилось, и Хезболла, и Иран намерены нанести удар. Возможно ждать долго не придется,

– подчеркнул военный эксперт.