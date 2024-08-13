Таку думку 24 каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарпа, зауваживши, що є багато факторів, чому Іран тягне час удару, для прикладу, психологічна війна. Крім цього, все залежить. як буде діяти Хезболла разом з Іраном.

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Наскільки реальна нова масштабна атака Ірану на Ізраїль

За словами Шарпа, дата сформувалась як результат викидів в інформаційний простір, включаючи посилання на анонімні джерела. Саме тому не варто вважати, що Іран офіційно обіцяв в якусь конкретну дату здійснити атаку.

З того моменту, коли лідер Ірану оголосив про поготову завдати удар по Ізраїлю, підхід був справді серйозний – удар можливий найближчим часом в будь-який момент.

Проблема в тому, що продовжувалась паралельно психологічна війна зі сторони Ірану. Наприклад, певні блогери проіранських сил нещодавно опублікували в одному з пабліків пісочний годинник з цифрою 2 година ночі. Тобто натяк, що в 2 ночі буде удар,

– зазначив військовий експерт.

Він наголосив, що насправді, з військового огляду, прочитати точні наміри противника неможливо. Ймовірність, що буде удар зі сторони Ірану, є. Однак коли – це вже вибір за Іраном.

Зараз ця країна вирішила затягнути прийняття рішення, включаючи одну ціль, а саме психологічний тиск на Ізраїль. Крім цього, це і матеріальні втрати, наприклад, приведення ізраїльських військ у підвищену бойову готовність або скасування авіарейсів іноземних компаній через можливу небезпеку. Саме тому затримка удару це і є вже певний удар.

Поки Іран тягне з відповіддю, він теж отримав певний тиск зі сторони Ізраїлю та США у вигляді погроз. Для прикладу, Іран, якщо завдасть удар, отримає негативні економічні наслідки.

Тому тут багато факторів, в більшості ми довіряємо чуткам. Однак вони також є частиною реальності та психологічної війни,

– зауважив Шарп.

Він додав, що Хезболла, яка є союзником Ірану, має з Ізраїлем "окремий рахунок" через ліквідацію Ісмаїла Ханія. Тому тут залишається питання, чи будуть вони діяти окремо, чи разом.

Багато тонких моментів. Однак загальне очікування не змінилось, і Хезболла, і Іран мають намір завдати удар. Можливо чекати довго не доведеться,

– підкреслив військовий експерт.