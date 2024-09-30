Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что ликвидация Путина может привести к аналогичному ответу. Кроме того, подобная операция является очень сложной, как минимум, учитывая охрану российского диктатора.

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Реально ли ликвидировать Путина

Военный обозреватель из Израиля объяснил, что сначала стоит поставить вопрос, действительно ли есть задача ликвидировать российского диктатора. Понятно. что украинцы этого хотят, однако с политического и военного обзора такие задачи порой могут и не возникать.

Рассматривается широкий спектр плюсов и минусов. Я не уверен, что украинские спецслужбы имеют постановление о ликвидации Путина,

– объяснил Шарп.

Кроме того, военный обозреватель из Израиля рассказал, что такого рода действия могут привести к ответу из России или же ее инициативы, которые Кремль сейчас также не принимает во внимание.

Страна-агрессор уже раз пыталась нанести удар по зданию администрации президента Украины. Кремль не имеет технических ограничений, чтобы осуществлять подобные удары на ежедневной основе.

Есть определенные международные понятия, почему этого не делают. Даже в случае Путина они действуют,

– отметил Шарп.

По словам военного обозревателя из Израиля, важным также является то, что российский диктатор – человек, которого очень сильно охраняют. В России принимают очень серьезные средства его безопасности, а информация о его пребывании конфиденциальна.

Поэтому, по его мнению, ликвидация Путина является очень сложной задачей во всех аспектах.

Однако, как мы видим, Путин опасается такого варианта. Мы видим усиление режима охраны, его начали сопровождать самолеты истребители, рядом с его резиденцией расположены системы зенитно-ракетного комплекса,

– отметил Шарп.

Военный обозреватель из Израиля отметил, что возможности у Украины ликвидировать Путина несомненно есть, однако будет ли такая попытка – неизвестно.

К слову, военный эксперт Петр Черник считает, что ликвидация Путина может привести к еще более сложной ситуации, ведь в Кремле есть гораздо более агрессивные люди, чем сам диктатор, а именно Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Александр Бортников и Сергей Иванов. Неизвестно, как бы сложилась узурпация власти после потенциальной смерти Путина.