Российский диктатор должен осознать реальность ситуации, увидеть, что скоро в его стране закончатся и люди, и средства для войны. Такое мнение 24 Каналу выразила российская оппозиционерка Ольга Курносова, заметив, что эти "переговорщики" не смогут добиться желаемого.

Когда Путин будет готов к переговорам

Российская оппозиционерка отметила, что Кремль и Путин лично пойдут на переговоры только тогда, когда они осознают реальное положение вещей и поймут, что со дня на день Россия не будет иметь кого отправлять на войну и не будет иметь чем наносить удары по Украине.

Пока Путину кажется, что у него все это есть, есть неисчерпаемые ресурсы, а генералы докладывают, что они наступают, то, конечно, что все разговоры о переговорах – это попытка заключить договор на условиях Москвы, чтобы Украина согласилась на оккупацию тех земель, которые сейчас оккупировала Россия,

– объяснила Курносова.

Отправляя на Запад своих "переговорщиков", страна-агрессор рассчитывает на уставших избирателей западных стран, чья власть оказывает военную помощь Украине. Например, в Германии в следующем году состоятся выборы.

Эти "переговорщики" рассчитывают таким образом "выкрутить руки" и заставить Запад пойти на уступки,

– отметила российская оппозиционерка.

Курносова добавила, что им это не удастся, ведь на Западе есть политики, которые понимают, что такое перемирие только заморозит войну и даст разрешение диктаторам делать то, что они захотят.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представил план победы Украины. Он подчеркнул, что этот план не имеет ничего общего с переговорами с Россией, а направлен на укрепление Украины для давления на Путина, чтобы остановить войну.