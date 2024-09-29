Російський диктатор має усвідомити реальність ситуації, побачити, що скоро в його країні закінчаться і люди, і засоби для війни. Таку думку 24 Каналу висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що ці "перемовники" не зможуть добитись бажаного.

Коли Путін буде готовий до переговорів

Російська опозиціонерка наголосила, що Кремль та Путін особисто підуть на переговори тільки тоді, коли вони усвідомлять реальний стан речей та зрозуміють, що з дня на день Росія не буде мати кого відправляти на війну та не буде мати чим завдавати ударів по Україні.

Поки Путіну здається, що у нього все це є, є невичерпні ресурси, а генерали доповідають, що вони наступають, то, звісно, що всі розмови про переговори – це спроба укласти договір на умовах Москви, щоб Україна погодилась на окупацію тих земель, які зараз окупувала Росія,

– пояснила Курносова.

Відправляючи на Захід своїх "перемовників", країна-агресорка розраховує на втомлених виборців західних країн, чия влада надає військову допомогу Україні. Наприклад, в Німеччині наступного року відбудуться вибори.

Ці "перемовники" розраховують у такий спосіб "викрутити руки" і змусити Захід піти на поступки,

– зауважила російська опозиціонерка.

Курносова додала, що їм це не вдасться, адже на Заході є політики, які розуміють, що таке перемир'я лише заморозить війну та дасть дозвіл диктаторам робити те, що вони захочуть.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США представив план перемоги України. Він наголосив, що цей план не має нічого спільного з перемовинами з Росією, а спрямований на зміцнення України для тиску на Путіна, щоб зупинити війну.