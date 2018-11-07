"Реально оцениваю возможности": Омелян рассказал, планирует ли идти в президенты

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян признался, что не будет принимать участия в президентских выборах, которые состоятся весной 2019 года, потому что реально оценивает свои возможности. Однако он добавил, что сейчас рассматривает участие в парламентских выборах.

Об этом чиновник заявил в эфире радио "Новое время".

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Безусловно, на 2019 год – я так далеко не мыслю. Я реально оцениваю свои возможности, об этом серьезно говорить невозможно. Но относительно участия в парламентской кампании – да,

– сказал Омелян.

Также министр назвал политическую силу, с которой хотел совместно идти на выборы.

"Я буду очень рад, если мы будем это делать совместно с "Народным фронтом", если они пойдут. А я думаю, что они пойдут. Если нет – будем смотреть какие-то другие варианты. Но это точно должна быть команда", – добавил он.

Чиновник подчеркнул, что будет участвовать в выборах, потому что на посту министра изменить страну ему не удастся.

К слову, 13 сентября НАБУ вручило Владимиру Омеляну сообщение о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. 14 сентября Соломенский райсуд Киева отпустил министра на поруки.

6 ноября стало известно, что НАБУ и САП завершили расследование в отношении Омеляна, а дело передают в суд.