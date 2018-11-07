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      "Реально оцінюю можливості": Омелян розповів, чи планує йти у Президенти

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      Омелян розповів, чи збирається він йти у президенти
      Омелян розповів, чи збирається він йти у президенти / Фото з відкритих джерел

      Міністр інфраструктури України Володимир Омелян зізнався, що не буде брати участі у президентських виборах, які відбудуться весною 2019 року, бо реально оцінює свої можливості. Проте, він додав, що наразі розглядає лише участь у парламентських виборах.

      Про це чиновник заявив в ефірі радіо "Новое время".

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      Безумовно, на 2019 рік – я так далеко не мислю. Я реально оцінюю свої можливості, про це серйозно говорити неможливо. Але щодо участі у парламентській кампанії – так,
      – сказав Омелян.

      Також міністр назвав політичну силу, з якою хотів спільно йти на вибори.

      "Я буду дуже радий, якщо ми будемо це робити спільно з "Народним фронтом", якщо вони підуть. А я думаю, що вони підуть. Якщо ні – будемо дивитися якісь інші варіанти. Але це точно має бути команда", – додав він.

      Чиновник підкреслив, що буде брати участь у виборах, тому що на посаді міністра змінити країну йому не вдасться.

      До слова, 13 вересня НАБУ вручило Володимиру Омеляну повідомлення про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні. 14 вересня Солом’янський райсуд Києва відпустив міністра на поруки

      6 листопада стало відомо, що НАБУ та САП завершили розслідування щодо Омеляна, а справу передають до суду.

      Теги: Новини політики Новини України Володимир Омелян Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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