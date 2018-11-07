"Реально оцінюю можливості": Омелян розповів, чи планує йти у Президенти

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян зізнався, що не буде брати участі у президентських виборах, які відбудуться весною 2019 року, бо реально оцінює свої можливості. Проте, він додав, що наразі розглядає лише участь у парламентських виборах.

Про це чиновник заявив в ефірі радіо "Новое время".

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Безумовно, на 2019 рік – я так далеко не мислю. Я реально оцінюю свої можливості, про це серйозно говорити неможливо. Але щодо участі у парламентській кампанії – так,

– сказав Омелян.

Також міністр назвав політичну силу, з якою хотів спільно йти на вибори.

"Я буду дуже радий, якщо ми будемо це робити спільно з "Народним фронтом", якщо вони підуть. А я думаю, що вони підуть. Якщо ні – будемо дивитися якісь інші варіанти. Але це точно має бути команда", – додав він.

Чиновник підкреслив, що буде брати участь у виборах, тому що на посаді міністра змінити країну йому не вдасться.

До слова, 13 вересня НАБУ вручило Володимиру Омеляну повідомлення про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні. 14 вересня Солом’янський райсуд Києва відпустив міністра на поруки.



6 листопада стало відомо, що НАБУ та САП завершили розслідування щодо Омеляна, а справу передають до суду.