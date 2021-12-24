Реальное экологическое бедствие: псевдоактивисты сместили фокус с важных проблем на манипуляции

Экологические псевдоактивисты зациклены на манипуляциях и судебных решениях, а не на реальном экологическом бедствии. В Украине ежегодно вырубают почти 120 тыс. кубометров лесов на более чем 800 миллионов гривен.

Правоохранители отмечают, что проблема незаконной вырубки лесов не имеет постоянного освещения и адекватной оценки большинства экологических активистов.

В частности, существует часть их, которые вообще далеки от реальных проблем окружающей среды. Псевдоактивисты сосредотачиваются только на манипуляциях и популистских заявлениях, сетуют специалисты.

Эко-террористы действуют очень манипулятивно, используют экотематику как важную и чувствительную для населения... Действуют в интересах третьих лиц,

– подчеркнул экологический аудитор Иван Паламарчук.

В то же время последствия от вырубки лесов – катастрофические. Регулярное уменьшение количества деревьев приводит к повышению в атмосфере окиси углерода на 6 – 12%. Отметим, что "облысевшие" горы становятся одним из факторов разрушительных наводнений в горных районах.