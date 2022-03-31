Реальные гарантии безопасности для Украины: какими они должны быть

Любые реальные гарантии безопасности должны либо нанести агрессору непоправимый ущерб, либо создать полную его изоляцию от мира.

Первое сейчас делаем мы, второе – Запад. К сожалению, медленно и не полностью. Война России против нас показала, что все в опасности, никто не гарантирован.

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"Ядерный зонт" для Украины

НАТО или США на двусторонней основе могут дать "ядерный зонтик". Более широкие гарантии безопасности должны включать полную изоляцию агрессора от мира: политическую, экономическую и социальную. Без дискуссий, автоматически и на следующий день после агрессии, без споров о "цене" этого шага. Это будет, мир к этому придет, но не сегодня и, к сожалению, не завтра.

Агрессор должен получить полную изоляцию на следующий день после нападения / Фото Getty Images

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Украина гарантирует безопасность и для себя, и для Запада

Сегодня мы – гарантия безопасности для себя и для Запада. Там это еще не все поняли, но уже начинают. Когда премьер Словении Янеш Янша, которого я хорошо знаю много лет, возвращает дипломатов обратно в Киев и говорит, что нам необходимо дать систему ПВО С-300, то он сегодня и является моральным лидером Европы.

Именно с такими лидерами мы пойдем вперед, а другие попадут на свалку истории. В том числе те, кто создает нам проблемы с продвижением в ЕС и НАТО. Увидите.

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