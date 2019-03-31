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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Реальный Зеленский: эксклюзивные подробности из личной жизни кандидата

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      Сейчас Владимир Зеленский известный комик и претендент на президентское кресло. А в 90-е он был обычным парнем из Кривбасса. Журналисты 24 канала наведались в родной город шоумена – Кривой Рог и пообщались с людьми, которые знают настоящего Зеленского.

      Детство

      Учителя Зеленского в 95 криворожской гимназии рассказали, что в школе он учился хорошо. Больше всего любил английский. А вот украинский давался юному Володе нелегко.

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      Кроме английского еще изучал иврит. Учителя вспомнили, что любовь к языкам появилась у Зеленского вместе с желанием покинуть страну.

      "Три дня в школе не было. Папа его не выпускал из дома, потому что он наказан был, что хотел ехать в Израиль", – сказала учительница Зеленского Наталья Репейник.

      зеленський
      Зеленский учился в 95 криворожской гимназии

      Еще одну черту Владимира Зеленского запомнили в его школе – то, как он выбирал друзей.

      "Мы его называли дядя Скрудж. Он на людей так смотрел долларами (показала руками, как в мультиках появляются у персонажей доллары в глазах, – 24 канал). Ты человек богатый – ты для меня друг", - рассказала учительница комика.

      зеленський
      Детские фото Владимира Зеленского

      Деятельность в КВН

      Жил Владимир Зеленский почти в центре Кривого Рога. Там его и сейчас хорошо помнят соседи. Рассказали, что с банкой пива парня увидеть было трудно. А вот хохотание веселой кампании было слышно аж в другом конце города.

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      Поэтому в городе никого не удивляет, что после окончания школы Зеленский с друзьями всерьез увлеклись КВН. Знакомая комика сказала, что Владимир уже тогда был лидером и душой компании.

      Знаете, есть такое выражение: "как блохи на хвосте"? Так вот Вова – хвост,
      – объяснила знакомая Зеленского Алина Фиалка-Смаль.

      Обучение в Криворожском экономическом институте

      В родном ВУЗе Зеленского – Криворожском экономическом институте – с шоумена до сих пор чуть ли не пылинки готовы сдувать. Здесь он учился на юриста, как заверили, неплохо. В учебном заведении до сих пор преподает его отец-профессор. И там хотят видеть его президентом.

      зелнський
      Зеленский в КВН

      Свою альма-матер шоумен посещает регулярно. Часто приезжает с подарками. А вот в его родной 95-й гимназии похвастаться таким вниманием не могут.

      Я как учительница, как гражданка, я почему-то на 99% уверена, что он будет только брать и ничего не отдавать,
      – рассказала учительница Зеленского.

      Итак, главное впечатление от Кривбасса – Зеленский в реальной жизни и его экранный герой Голобородько на велосипеде – это два разных человека. И президентом они мечтали бы видеть именно последнего.

      Что обещал сделать Зеленский на посту президента?
      Лидер "95 Квартала" отмечает, что идет в президенты только на один срок. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности, через референдумы.

      Он хочет внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Комик предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

      зеленський
      Что обещает сделать Владимир Зеленский

       
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      Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования
      31 марта
      60674
      Автор: Егор Скорина
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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