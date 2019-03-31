Реальный Зеленский: эксклюзивные подробности из личной жизни кандидата
Сейчас Владимир Зеленский известный комик и претендент на президентское кресло. А в 90-е он был обычным парнем из Кривбасса. Журналисты 24 канала наведались в родной город шоумена – Кривой Рог и пообщались с людьми, которые знают настоящего Зеленского.
Детство
Учителя Зеленского в 95 криворожской гимназии рассказали, что в школе он учился хорошо. Больше всего любил английский. А вот украинский давался юному Володе нелегко.
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Кроме английского еще изучал иврит. Учителя вспомнили, что любовь к языкам появилась у Зеленского вместе с желанием покинуть страну.
"Три дня в школе не было. Папа его не выпускал из дома, потому что он наказан был, что хотел ехать в Израиль", – сказала учительница Зеленского Наталья Репейник.
Зеленский учился в 95 криворожской гимназии
Еще одну черту Владимира Зеленского запомнили в его школе – то, как он выбирал друзей.
"Мы его называли дядя Скрудж. Он на людей так смотрел долларами (показала руками, как в мультиках появляются у персонажей доллары в глазах, – 24 канал). Ты человек богатый – ты для меня друг", - рассказала учительница комика.
Детские фото Владимира Зеленского
Деятельность в КВН
Жил Владимир Зеленский почти в центре Кривого Рога. Там его и сейчас хорошо помнят соседи. Рассказали, что с банкой пива парня увидеть было трудно. А вот хохотание веселой кампании было слышно аж в другом конце города.
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Поэтому в городе никого не удивляет, что после окончания школы Зеленский с друзьями всерьез увлеклись КВН. Знакомая комика сказала, что Владимир уже тогда был лидером и душой компании.
Знаете, есть такое выражение: "как блохи на хвосте"? Так вот Вова – хвост,
– объяснила знакомая Зеленского Алина Фиалка-Смаль.
Обучение в Криворожском экономическом институте
В родном ВУЗе Зеленского – Криворожском экономическом институте – с шоумена до сих пор чуть ли не пылинки готовы сдувать. Здесь он учился на юриста, как заверили, неплохо. В учебном заведении до сих пор преподает его отец-профессор. И там хотят видеть его президентом.
Зеленский в КВН
Свою альма-матер шоумен посещает регулярно. Часто приезжает с подарками. А вот в его родной 95-й гимназии похвастаться таким вниманием не могут.
Я как учительница, как гражданка, я почему-то на 99% уверена, что он будет только брать и ничего не отдавать,
– рассказала учительница Зеленского.
Итак, главное впечатление от Кривбасса – Зеленский в реальной жизни и его экранный герой Голобородько на велосипеде – это два разных человека. И президентом они мечтали бы видеть именно последнего.
Что обещал сделать Зеленский на посту президента?
Лидер "95 Квартала" отмечает, что идет в президенты только на один срок. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности, через референдумы.
Он хочет внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.
Комик предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".
Что обещает сделать Владимир Зеленский
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