По словам директора Александровской больницы Людмилы Антоненко, состояние больных с "Дельтой" стремительно ухудшается уже через 2 – 3 дня. В медицинском учреждении у них наблюдают критическое падение сатурации до 45.

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Подтвердить инфицирование всех пациентов именно индийским штаммом невозможно. Однако в больнице не сомневаются, что они подхватили именно вариант "Дельта", поскольку болезнь протекает слишком типично.

Скорые привозят молодых и невакцинированных

По словам чиновницы, сейчас в больнице в тяжелом состоянии госпитализируют гораздо более молодых людей, чем в предыдущие волны пандемии.

Сейчас в реманимации с подтвержденным инфицированием на штамм "Дельта" COVID-19 находятся больные 34 и 44 лет. Умер от болезни 53-летний мужчина.

Вчера в реанимацию привезли молодого киевлянина с сатурацией 45. Официального подтверждения, что у него "Дельта", пока нет. Но Антоненко говорит, что клиническая картина очень похожа.

За последнюю неделю, и даже за последние сутки, в больницу привозят больных молодого возраста, и сразу в тяжелом состоянии – они нуждаются в реанимации и в неинвазивной вентиляции легких. Также есть пациенты, которые сначала наблюдаются несколько суток в больнице, а потом у них возникает дыхательная недостаточность и их переводят в реанимацию,

– подчеркнула директор Александровской больницы.

Сейчас среди пациентов с "Дельтой", которые находятся в тяжелом состоянии в Александровской больнице, нет ни одного, кто раньше бы болел COVID-19 или прошел полный курс вакцинации.