За словами директорки Олександрівської лікарні Людмили Антоненко, стан хворих з Дельтою стрімко погіршується вже за 2 – 3 дні. У медичному закладі у них спостерігають критичне падіння сатурації до 45.

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Підтвердити інфікування всіх пацієнтів саме індійським штамом неможливо. Однак у лікарні не сумніваються, що вони підхопили саме варіант Дельта, оскільки хвороба протікає занадто типово.

Швидкі привозять молодих та невакцинованих

За словами чиновниці, наразі до лікарні у важкому стані госпіталізують набагато молодших людей, аніж у попередні хвилі пандемії.

Наразі у реманімації з підтвердженим інфікуванням на штам Дельта COVID-19 перебувають хворі 34 та 44 років. Помер від хвороби 53-річний чоловік.

Вчора до реанімації привезли молодого киянина з сатурацією 45. Офіційного підтвердження, що у нього Дельта, наразі немає. Але Антоненко каже, що клінічна картина дуже подібна.

За останній тиждень, та навіть за останню добу, до лікарні привозять хворих молодого віку, й одразу у важкому стані – вони потребують перебування в реанімації і на неінвазивній вентиляції легень. Також є пацієнти, які спершу спостерігаються кілька діб в лікарні, а згодом у них виникає дихальна недостатність і їх переводять в реанімацію,

– підкреслила директорка Олександрівської лікарні.

Наразі серед пацієнтів з Дельтою, які перебувають у важкому стані в Олександрівській лікарні, немає жодного, хто раніше хворів на COVID-19 або пройшов повний курс вакцинації.