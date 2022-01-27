Трагедия произошла утром 26 января. Женщина была доставлена ​​в реанимационное отделение Коломыйской центральной районной больницы около 9 утра.

К теме Обморожение и переохлаждение: симптомы и первая помощь

Женщина 1975 года рождения проживала в селе Нижний Вербиж – в 5 километрах от Коломыи. Пациентку доставили в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, около 10 утра она умерла.

Предварительная причина смерти – общее переохлаждение организма,

– говорится в сообщении.

Детали и обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

Обратите внимание: в морозную погоду можно получить переохлаждение организма. Если есть длительное влияние низких температур на организм, возникает обморожение. Чаще всего страдают: уши, нос, щеки пальцы рук и ног.

Есть 4 степени обморожения: симптомы