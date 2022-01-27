Трагедія трапилася зранку 26 січня. Жінку доставили у реанімаційне відділення Коломийської центральної районної лікарні близько 9 ранку.
До теми Обмороження та переохолодження: симптоми та перша допомога
Жінка 1975 року народження проживала у селі Нижній Вербіж – за 5 кілометрів від Коломиї. Пацієнтку доставили до лікарні у важкому стані. На жаль, близько 10 ранку вона померла.
Попередня причина загибелі – загальне переохолодження організму,
– йдеться в повідомленні.
Деталі та обставини трагічного інциденту з'ясовуються.
Є 4 ступені обмороження: симптоми
- I ступінь починається з ураження шкіри: вона блідне, чутливість знижується, після розігрівання стає синьо-червоною. Запалення триває кілька днів, потім шкіра свербить і облущується.
- II ступінь – некроз поверхні шкіри, при відігріванні шкіра стає червоно-синьою, підпухає, на ній можуть утворитися пухирці наповнені прозорою рідиною. Людина може відчувати біль, підвищується температура тіла, погіршується апетит та сон, виникає лихоманка.
- ІІІ ступінь – виникає тромбоз судин, некроз шкіри і м'яких тканин на різну глибину, виникають пухирі темно-бурого кольору, з'являється сильний біль, потовиділення, настає лихоманка, з'являється апатія.
- ІV ступінь – змертвіння всіх шарів тканин і кісток, а тіло стає холодним і нечутливим. На шкірі з'явлляються пухирі з чорною рідиною. Обморожена ділянка чорніє, муміфікується, некроз триває впродовж 2 – 3 місяців. Настає дистрофія, змінюється склад крові.