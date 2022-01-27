Трагедія трапилася зранку 26 січня. Жінку доставили у реанімаційне відділення Коломийської центральної районної лікарні близько 9 ранку.

До теми Обмороження та переохолодження: симптоми та перша допомога

Жінка 1975 року народження проживала у селі Нижній Вербіж – за 5 кілометрів від Коломиї. Пацієнтку доставили до лікарні у важкому стані. На жаль, близько 10 ранку вона померла.

Попередня причина загибелі – загальне переохолодження організму,

– йдеться в повідомленні.

Деталі та обставини трагічного інциденту з'ясовуються.

Зверніть увагу: в морозну погоду можна отримати переохолодження організму. Якщо є тривалий вплив низьких температур на організм, виникає обмороження. Найчастіше та найбільше страждають: вуха, ніс, щоки пальці рук і ніг.

Є 4 ступені обмороження: симптоми