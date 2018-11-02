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      Реанимация "Партии регионов" – это наглая провокация, цель которой подтвердить медленный реванш

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      Реанимация "Партии регионов" – это наглая провокация, цель которой подтвердить медленный реванш
      Реанимация "Партии регионов" – это наглая провокация, цель которой подтвердить медленный реванш / newstime.in.ua

      В конце октября на официальном сайте "Партии регионов" появилось сообщение о возобновлении работы этой интернет-страницы. На сайте пишут, что это произошло благодаря усилиям инициативной группы, состоящей из членов "Партии регионов", которые не вышли из ее состава и надеются реанимировать этот проект.

      Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Кристина Бердинских.

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      Она отметила, что пока что на сайте отсутствуют какие-то фамилии, состав инициативной группы и партийных лидеров, однако это лишь дело времени.

      "После революции некоторые представители "Партии регионов" и команды бывшего президента Виктора Януковича бежали из страны: кто в Россию, а кто и в ЕС, но много кто остался, образовав новые политические объединения, такие как "Оппозиционный блок" вошел в состав депутатских групп "Возрождение" и "Воля народа". А кому-то повезло и он присоединился даже к команде власти", – сказала журналистка.

      Но связывать себя с "Партией регионов", все это время после Революции было непопулярно, токсично и немного страшно. Сейчас похоже уже никто ничего не боится. Реанимация "Партии регионов", даже если она происходит исключительно в интернете – это наглый поступок, похожий на информационную провокацию, цель которой подтвердить медленный реванш,
      – отметила Бердинских.

      Она также рассказала, что к этому привело отсутствие результатов расследований экономических преступлений времен Януковича и наказания за них. "Бывшие регионалы не боятся и скоро пойдут к избирателям со старыми лидерами и лозунгами. Эти политические хитрости опасны и могут навредить их инициаторам. Увидим, как далеко зайдет этот пока медленный реванш", – добавила Бердинских.

      Видео полного выпуска видеоблога "Политическая кухня" за 2 ноября

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Украина – Россия Новости России Российская пропаганда Партия регионов
      Источник: 24 Канал
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