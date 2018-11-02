20:27
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Реанімація "Партії регіонів" – це нахабна провокація, мета якої підтвердити повільний реванш

      117 Читать новость на русском
      Реанімація "Партії регіонів" – це нахабна провокація, мета якої підтвердити повільний реванш
      Реанімація "Партії регіонів" – це нахабна провокація, мета якої підтвердити повільний реванш / newstime.in.ua

      Наприкінці жовтня на офіційному сайті "Партії регіонів" з’явилося повідомлення про відновлення роботи цієї інтернет-сторінки. На сайті пишуть, що це відбулося завдяки зусиллям ініціативної групи, що складається із членів "Партії регіонів", які не вийшли з її складу і сподіваються реанімувати цей проект.

      Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

      Читайте також: Сайт "Партії регіонів" відновив свою роботу з Росії

      Вона зазначила, що поки що на сайті відсутні якісь прізвища, склад ініціативної групи і партійних лідерів, проте це лише справа часу.

      "Після революції деякі представники "Партії регіонів" і команди колишнього президента Віктора Януковича втекли з країни: хто в Росію, а хто і в ЄС, але багато хто залишився, утворивши нові політичні об’єднання, такі як "Опозиційний блок" чи увійшов до складу депутатських груп "Відродження" та "Воля народу". А комусь пощастило і він приєднався навіть до команди влади", – сказала журналістка.

      Але пов’язувати себе із "Партією регіонів", увесь цей час після Революції було непопулярно, токсично і трохи страшно. Зараз схоже вже ніхто нічого не боїться. Реанімація "Партії регіонів", навіть якщо вона відбувається виключно в інтернеті – це нахабний вчинок, схожий на інформаційну провокацію, мета якої підтвердити повільний реванш,
      – наголосила Бердинських.

      Вона також розповіла, що до цього призвела відсутність результатів розслідувань економічних злочинів часів Януковича і покарання за них. "Колишні регіонали не бояться і скоро підуть до виборців зі старими лідерами і гаслами. Ці політичні хитрощі небезпечні і можуть нашкодити їхнім ініціаторам. Побачимо, як далеко зайде цей поки що повільний реванш", – додала Бердинських.

      Відео повного випуску відеоблогу "Політична кухня" за 2 листопада

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда Відеоблоги Партія регіонів
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      Іноземним послам "провели екскурсію" на Майдан і в Будинок профспілок
       26 січня 2014 , 20:44
      В Україні зробили унікальний спецавтомобіль на базі КрАЗ
       3 вересня , 17:55
      Обіцяв – зробив: президент покатався на ралі-карі власної конструкції
       3 вересня , 19:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук