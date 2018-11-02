Реанімація "Партії регіонів" – це нахабна провокація, мета якої підтвердити повільний реванш

Наприкінці жовтня на офіційному сайті "Партії регіонів" з’явилося повідомлення про відновлення роботи цієї інтернет-сторінки. На сайті пишуть, що це відбулося завдяки зусиллям ініціативної групи, що складається із членів "Партії регіонів", які не вийшли з її складу і сподіваються реанімувати цей проект.

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

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Вона зазначила, що поки що на сайті відсутні якісь прізвища, склад ініціативної групи і партійних лідерів, проте це лише справа часу.

"Після революції деякі представники "Партії регіонів" і команди колишнього президента Віктора Януковича втекли з країни: хто в Росію, а хто і в ЄС, але багато хто залишився, утворивши нові політичні об’єднання, такі як "Опозиційний блок" чи увійшов до складу депутатських груп "Відродження" та "Воля народу". А комусь пощастило і він приєднався навіть до команди влади", – сказала журналістка.

Але пов’язувати себе із "Партією регіонів", увесь цей час після Революції було непопулярно, токсично і трохи страшно. Зараз схоже вже ніхто нічого не боїться. Реанімація "Партії регіонів", навіть якщо вона відбувається виключно в інтернеті – це нахабний вчинок, схожий на інформаційну провокацію, мета якої підтвердити повільний реванш,

– наголосила Бердинських.

Вона також розповіла, що до цього призвела відсутність результатів розслідувань економічних злочинів часів Януковича і покарання за них. "Колишні регіонали не бояться і скоро підуть до виборців зі старими лідерами і гаслами. Ці політичні хитрощі небезпечні і можуть нашкодити їхнім ініціаторам. Побачимо, як далеко зайде цей поки що повільний реванш", – додала Бердинських.

Відео повного випуску відеоблогу "Політична кухня" за 2 листопада