3 сентября Артур Дорохин вместе с коллегой шел с тренинга по тактической медицине, которую преподавал военным. В рюкзаке у него было несколько аптечек. Историю о том, как мужчина впервые спасал ребенка, читайте дальше.

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Подобрали оторванную кожу и перевязали раны

По дороге мужчины зашли на благотворительную ярмарку, чтобы попить кофе. В момент взрыва они стояли в нескольких метрах от эпицентра происшествия.

Первая мысль была: что делать с другими. Мы не думали тогда о себе. Надо было работать как можно скорее. Поднималась пыль, гам, люди начали кричать – это буквально секунда. Обменявшись взглядами: ты – отгоняй гражданских, я смотрю раненых,

– вспомнил Артур.

В первую очередь военный медик убедился, что у малыша целые главные артерии, дыхательные пути и грудная клетка. Он отметил, что травмы лица это всегда очень страшно и неприятно, однако реагировать надо быстро.

"Я подобрал оторванную кожу, подобрал все, чтобы достать до маленькой шейки, посмотреть правую, левую артерию. В это время он кричал от боли и шока. Вторая реакция – у него работают дыхательные пути, он не задыхается", – рассказал Артур.

Мужчина заметил рядом с собой парня, которому раньше преподавал курсы тактической медицины в Чернигове. Вместе они перевязали ребенку раны на руке, шее и лице. Это впервые Артур спасал ребенка, раньше он оказывал помощь только взрослым.

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Военный медик посоветовал всем гражданским пройти курсы по тактической медицине и ежегодно обновлять знания. Кроме того, он призвал во время войны носить с собой турникет, ведь никогда не знаешь, когда он может пригодиться.

Что известно о состоянии ребенка

Больше всего от взрыва оружия пострадал именно 2-летний мальчик. В Чернигове его оперировали 7 часов, однако состояние ребенка дальше было стабильно тяжелым. 5 сентября малыша срочно повезли в Киев в "Охматдет".

К сожалению, ребенок потерял зрение на один глаз. В общей сложности мальчику наложили около 500 швов. Он до сих пор находится в медикаментозном сне.

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