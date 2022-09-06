3 вересня Артур Дорохін разом із колегою йшов з тренінгу з тактичної медицини, яку викладав військовим. У рюкзаку у нього було кілька аптечок. Історію про те, як чоловік вперше рятував дитину, читайте далі.

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Підібрали відірвану шкіру й перев'язали рани

Дорогою чоловіки зайшли на благодійний ярмарок, щоб попити кави. У момент вибуху вони стояли за кілька метрів від епіцентру події.

Перша думка була: що робити з іншими. Ми не думали тоді про себе. Треба було працювати якомога швидше. Підіймався пил, гам, люди почали кричати – це буквально секунда. Обмінявшись поглядами: ти – відганяй цивільних, я дивлюся поранених,

– пригадав Артур.

Найперше військовий медик переконався, що у малюка цілі головні артерії, дихальні шляхи та грудна клітка. Він зазначив, що травми обличчя це завжди дуже страшно й неприємно, однак реагувати треба швидко.

"Я підібрав відірвану шкіру, підібрав все, щоб дістати до маленької шийки, подивитися праву, ліву артерію. В цей час він волав від болю і шоку. Друга реакція – у нього працюють дихальні шляхи, він не задихається", – розповів Артур.

Чоловік помітив поруч з собою хлопця, якому раніше викладав курси тактичної медицини в Чернігові. Разом вони перев'язали дитині рани на руці, шиї та обличчі. Це вперше Артур рятував дитину, раніше він надавав допомогу тільки дорослим.

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Військовий медик порадив усім цивільним пройти курси з тактичної медицини і щороку поновлювати знання. Крім того, він закликав під час війни носити із собою турнікет, адже ніколи не знаєш, коли він може знадобитися.

Що відомо про стан дитини

Найбільше від вибуху зброї постраждав саме 2-річний хлопчик. У Чернігові його оперували 7 годин, однак стан дитини далі був стабільно важким. 5 вересня малюка терміново повезли до Києва в "Охматдит".

На жаль, дитина втратила зір на одне око. Загалом хлопчику наклали близько 500 швів. Він досі перебуває у медикаментозному сні.

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