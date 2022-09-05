Хлопчик потребуватиме багаторічної реабілітації. Про це розповів дядько хлопчика Іван Божко.

До теми Дворічного хлопчика, який постраждав від вибуху у Чернігові, транспортують до "Охматдиту"

Дитина потребуватиме постійних операцій

Дядько хлопчика розповів, що він буде рости, тож накладені шви, які стануть рубцями, розтягуватися не зможуть. Це означає, що хлопчик потребуватиме постійних пластичних операцій.

Те, що йому змогли зшити, зібрати… На жаль, він втратив зір на одне око,

– розповів Божко.

Як стався вибух

Роман був присутній на ярмарку, що відбувався на Валу у Чернігові. Він пригадує, що, окрім пістолетів, автоматів, гвинтівок, там лежали РПГ. Дядько з племінником підійшли до експонатів, коли інший хлопчик тримав на плечі гранатомет.

"Бачу картину, що Ромчик, який сидів у візочку, в нього пошкоджена ручка, пошкоджена ліва частина обличчя. Дуже сильно, до кісток", – розповів Іван.

У візочка відпало колесо, трубка була просто перебита.

Дитині наклали близько 500 швів

Хлопчика госпіталізували з мінно-вибуховими ранами обличчя та руки. Він переніс шестигодинну операцію, йому наклали близько п'яти сотень швів.

Зараз дитина перебуває у стабільно важкому стані, в медикаментозному сні. 5 вересня його мали транспортувати до київської дитячої лікарні "Охматдит".

Постраждала і матір дитини. Вона потрапила до травматологічного відділення. За словами Івана, вона отримала контузію та травму стегна. Однак стан – задовільний.

Вибух у Чернігові: що відомо

3 вересня на виставці боєприпасів у Чернігові пролунав вибух. З'ясували, що спрацював ручний гранатомет, який у бойовий стан привели організатори.

Гранатомет тримав і натискав на курок 10-річний хлопчик. Його оглушило. Постраждали 8 дітей. Загалом кількість постраждалих – 15 людей.

Правоохоронці повідомили про підозру двом військовим. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.

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