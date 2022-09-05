Про це журналістам розповів його дядько Іван Божко. Додамо, що дитину тривалий час лікували у Чернігові. Він весь час перебував в реанімаційному відділенні.

Важливо На виставці зброї в Чернігові пролунав вибух: все, що відомо про інцидент

Як відомо, хлопчик травмувався внаслідок пострілу РПГ, який трапився 3 вересня о 13:30 на Валу у Чернігові під час благодійного ярмарку. Він отримав мінно-вибухову травму обличчя.

Зауважимо, що до травматологічного відділення міської лікарні №2 потрапила і мама дворічного хлопчика. За словами керівника медичного закладу Владислава Кухаря, стан жінки задовільний. За сприятливих умов її можуть виписати вже через два-три дні.

Як лікарі боряться за життя дитини

Одразу після трагедії хлопчика госпіталізували до лікарні. Лікарі 7 годин проводили операцію. Хлопчику провели комп'ютерно-томографічне дослідження мозку, зібрали консиліум з лікарів спеціалістів хірургічного, офтальмологічного профілю.

Зараз лікарі роблять все можливе, щоб вивести дитину з медикаментозного сну, а після того перевести на лікування.

Що відомо про трагедію на виставці зброї в Чернігові

У Чернігові 3 вересня на виставці боєприпасів пролунав вибух. Виявилось, що спрацював ручний гранатомет. Правоохоронці стверджують, що у бойовий стан його привели представники організаторів, демонструючи громадянам різні зразки зброї та боєприпасів.

Гранатомет тримав і натискав на курок 10-річний хлопчик. Його оглушило. Спочатку повідомляли про трьох поранених дітей, але потім ця кількість зросла. Наразі відомо, що постраждали 8 дітей (віком від 2 до 12 років). Загалом кількість постраждалих від вибуху на чернігівському Валу склала 15 людей.

Правоохоронці повідомили про підозру двом військовим. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою. В Офісі генпрокурора повідомили, що військові є бійцями тероборони. Їх підозрюють у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам.

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