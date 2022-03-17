Мать с отцом, а также 18-летний сын супругов – погибли. Выжили бабушка и внучка, рассказывает на своей странице министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Похищение оккупантами и операция

5-летнюю девочку с пулевым ранением в голову оккупанты вывезли в Беларусь. К счастью, украинским консулам удалось найти похищенного ребенка и бабушку.

Ребенка прооперировали в одной из белорусских больниц. В связи с потерей родителей сотрудница консульского отдела посольства Марьяна Боцвинюк оформила временную опеку и удостоверение личности для возвращения в Украину,

– рассказал Кулеба.

Сейчас состояние ребенка стабильное

Операция прошла успешно. Сегодня девочку выписали из больницы. Посольство арендовало реанимобиль, который увез бабушку и внучку за границу, где она продолжит лечение.

Состояние ребенка стабильное, угрозы жизни нет,

– отметил Кулеба.

В итоге этой истории министр иностранных дел Украины отметил человечность нашего народа и всех неравнодушных к войне в Украине.

"Я хочу поблагодарить наших консулов и посольство. А также белорусских врачей, которые спасли ребенка, и белорусского волонтера, который сопровождал наших сограждан до границы", – написал он.

Сейчас украинские консулы прилагают максимум усилий для помощи и защиты украинцев, которые оказались в тяжелом положении за границей. А за смерть близких отомстят наши воины из Вооруженных Сил Украины.

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