Мати з батьком, а також 18-річний син подружжя – загинули. Вижили бабуся та онука, розповідає на своїй сторінці Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Викрадення окупантами та операція

5-річну дівчинку із кульовим пораненням в голову окупанти вивезли до Білорусі. На щастя, українським консулам вдалося знайти викрадену дитину та бабусю.

Дитину прооперували в одній з білоруських лікарень. У зв’язку зі втратою батьків, співробітниця консульського відділу посольства Мар’яна Боцвінюк оформила тимчасову опіку та посвідчення особи для повернення в Україну,

– розповів Кулеба.

Зараз стан дитини стабільний

Операція пройшла успішно. Сьогодні дівчинку виписали з лікарні. Посольство орендувало реанімобіль, який відвіз бабусю та онуку за кордон, де вона продовжить лікування.

Стан дитини стабільний, загрози життю немає,

– зазначив Кулеба.

У підсумку цієї історії Міністр закордонних справ України відмітив людяність нашого народу та усіх небайдужих до війни в Україні.

"Я хочу подякувати нашим консулам і посольству. А також білоруським лікарям, які врятували дитину, та білоруському волонтеру, який супроводив наших співгромадян до кордону", – написав він.

Наразі українські консули докладають максимум зусиль для допомоги та захисту українців, які опинилися у важкому становищі за кордоном. А за смерть близьких помстяться наші воїни зі Збройних Сил України.

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