Однако об этом дополнительно сообщат, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

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Военные будут нуждаться в ротации

Подоляк напомнил, что война не закончилась. Бои – крайне интенсивные. Он отметил, что украинцы должны понимать, может наступить время, когда понадобится дополнительная мобилизация определенных военных специальностей. Кроме того, уже долго воюющим бойцам нужно обеспечить ротацию.

Ребята, которые находятся по 8 – 9 месяцев на переднем крае, должны получить ротацию,

– подчеркнул советник.

Однако он добавил, что важно не нагнетать ситуацию. На улицах никого не будут хватать, но если человек переехал из одного города в другой, необходимо встать на учет.

Продолжение мобилизации спрогнозировать сложно

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что сложно спрогнозировать, будет ли продолжена общая мобилизация в 2023 году. Это зависит от хода войны и ситуации на передовой. Потребность будут определяться военными.