Однак про це додатково повідомлять, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.

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Військові потребуватимуть ротації

Подоляк нагадав, що війна не закінчилась. Бої – вкрай інтенсивні. Він зазначив, українці мають розуміти, може настати час, коли знадобиться додаткова мобілізація певних військових спеціальностей. Крім того, бійцям, які вже довго воюють, потрібно забезпечити ротацію.

Хлопці, які перебувають по 8 – 9 місяців на передньому краї, мають отримати ротацію,

– наголосив радник.

Проте він додав, важливо не нагнітати ситуацію. На вулицях нікого не хапатимуть, але, якщо людина переїхала з одного міста в інше, необхідно стати на облік.

Продовження мобілізації спрогнозувати складно

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що складно спрогнозувати, чи буде продовжена загальна мобілізація у 2023 році. Це залежатиме від ходу війни та ситуації на передовій. Потребу визначатимуть військові.