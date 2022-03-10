Соответствующую информацию сообщили в фейсбуке Одесской областной государственной администрации. Это случилось на 15-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Марченко заявил, что в Одесской области ребята готовы и имеют оружие

Сегодня (говорится о 10 марта – 24 канал) начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил центры комплектования территориальных бригад,

– говорится в сообщении.

Марченко заявил, что убедился, что желающих очень много, и это безусловно хорошо.

"Также съездил на один из блок постов на выезде из Одессы, ребята – наготове, оружие – есть, патроны – есть!" – заверил Марченко.



Глава Одесской ОВА посетил посты в Одесской области / фейсбук Одесской ОГА

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