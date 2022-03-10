Відповідну інформацію повідомили у фейсбуці Одеської обласної державної адміністрації.

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Марченко заявив, що Одещина готова до боротьби

Сьогодні (мовиться про 10 березня – 24 канал) начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко відвідав центри комплектування територіальних бригад,

– мовиться у повідомленні.

Марченко заявив, що пересвідчився, що бажаючих дуже багато і це безумовно добре.

"Також з'їздив на один із блок постів на виїзді з Одеси, хлопці – напоготові, зброя – є, набої – є!" – запевнив Марченко.



Глава Одеської ОВА відвідав пости на Одещині / фейсбук Одеської ОДА



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