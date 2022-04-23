Работу горной пехоты показали в Минобороны Украины, там было опубликовано динамическое видео.

Россия хочет не просто убить защитников Мариуполя, а поставить их на колени

Работает 10 Горно-штурмовая бригада ВСУ! Ребята-"Эдельвейсы" идут со врага плату брать,

– написали в Минобороны.

К слову, на неделе 10-я отдельная горно-штурмовая бригада опубликовала фотографии техники, которую отобрали у российского войска. Военное соединение радуется, что "получило" от орды новенький танк Т-80.

Оккупанты "передали" технику украинским "Эдельвейсам" / Фото 10 Горно-штурмова бригада ВСУ

По состоянию на 23 апреля потери врага среди личного состава 21 600 военных, 854 танка, более 2 тысяч бронированных машин и 177 самолетов.

Достойно внимания – ВСУ разбивают вражескую технику: смотрите видео