Роботу гірської піхоти показали у Міноборони України, там опублікували динамічне відео.

Увага Росія хоче не просто вбити захисників Маріуполя, а поставити їх на коліна

Працює 10 Гірсько- Штурмова Бригада ЗСУ! Хлопці-"Едельвейси" йдуть з ворога плату брати,

– написали у Міноборони.

До слова, на тижні 10-та окрема гірсько-штурмова бригада опублікувала світлини техніки, яку відібрали в російського війська. Військове з'єднання тішиться, що "отримало" від орди новенький танк Т-80.

Окупанти "передали" техніку українським "Едельвейсам" / Фото 10 Гірсько- Штурмова Бригада ЗСУ

Загалом, станом на 23 квітня втрати ворога серед особового складу 21 600 військових, 854 танки, понад 2 тисячі броньованих машин та 177 літаків.

Варте уваги – ЗСУ розбивають ворожу техніку: дивіться відео