Ребята в Украине обменивают интимные фото и собирают деньги на ВСУ

В Украине с начала войны начали движение "Теронлифанс". Таким образом, ребята предлагают жертвовать деньги на ВСУ, отправляя свои интимные фото.

Инициатива стала популярна в соцсетях, в частности, в твиттере. К ней приобщаются профессиональные модели и обычные желающие.

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Схема работы движения

В первую очередь люди сбрасывают деньги для ВСУ и посылают чек девушке или парню. Тогда за это получают интимные фотографии. То есть сначала деньги, а потом доказательство, что можно просить фото. Дополнительные деньги за это для себя девушки не просят.

Некоторые участники сотрудничают с отдельными благотворительными фондами или организациями. Другие же говорят, что подойдет любое пожертвование.

Участницы уже получили скриншоты о пожертвовании денег на армию на 5 миллионов гривен. Самый большой разовый перевод за интимное фото, которое удалось получить одной из участниц движения – 3 тысячи долларов.

Я решила собирать взносы на конкретную организацию, возможно, маленькую, но проверенную. Первым был полк "Азов", удалось собрать около 1500 долларов в день. Теперь я собираю на копилку в Monobank, а после этого отправлю разным организациям, которые помогают детям, пожилым людям, на нужды ВСУ и зоозащитным организациям,

– говорит участница движения Саша.

По ее словам, встречаются и недобросовестные люди. Могут посылать один скриншот чека разным девушкам, посылать чек за другую дату или подделывать его.

Найти участников движения "Теронлифанс" очень просто: достаточно ввести название организации в поиске в твиттере. Чтобы присоединиться к движению как модель, нужно запостить у себя на странице ответное сообщение с хештегом #теронлифанс.

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