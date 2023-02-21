Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, речь главы США была искренней и интересной, поэтому Байден переиграл Путина.
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СМИ будут обсуждать речь Байдена, а не Путина
Жирнов отметил, что в речи Путина не было ничего нового, поэтому диктатор зря откладывал ее так долго. Выступление Байдена к годовщине полномасштабной войны в Украине было искренним. Глава США не читал с бумажки, а говорил от души.
Безусловно, и в этом смысле Байден его переиграл. Переиграл в коммуникации, потому что создал информационный повод вчера, когда приехал в Киев. Впервые за 15 лет приехал президент США в страну, находящуюся под агрессией иностранного государства,
– сказал он.
Экс-сотрудник КГБ обратил внимание, что Байден во время выступления в Варшаве упомянул потери Украины, беженцев, которых приняла Польша, солидарность 50 стран мира.
"Байден дал Путину выступить утром, а вечером провозгласил речь в Варшаве, которая перебила все информационные поводы. Теперь все СМИ будут обсуждать именно речь Байдена, а не Путина", – убежден Жирнов.
Важные события начались поездкой Зеленского в Вашингтон
Сергей Жирнов отметил, что как визит президента Соединенных Штатов в Киев, так и его речь в Варшаве – выдающиеся события. По его мнению, важные события начались поездкой Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Впоследствии были поездки по странам Европы и Мюнхенская конференция.
"В ответ Путин получил визит Лукашенко. В лучшем случае – визит замминистра иностранных дел Китая. А Украина получает поддержку всего мира уже год, особенно последние два месяца. Это доказывает, что Путин проиграл", – заметил экс-сотрудник КГБ.
Речь Байдена: ключевые тезисы
- Приблизительно в 18:30 21 февраля президент США Джо Байден начал свой выступление в саду Королевского замка Варшавы. Его речь посвящена годовщине полномасштабной войны России против Украины.
- Год назад началась кровопролитная война России против Украины. Тогда ожидалось падение Киева, однако Киев крепко стоит и он свободен. Президент Джо Байден констатировал, что украинский народ выдержал это испытание, весь мир выдержал его вместе. Путин решил проверить, работает ли мировая демократия.
- Также Байден подчеркнул храбрость Президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что глава украинского государства помог стране выстоять, а его отважность можно назвать "закаленной в огне".
- По словам американского президента, именно Путин решил развязать эту войну. Несколько раз Генассамблея ООН осуждала российскую агрессию в Украине. США и партнеры не собираються контролировать или захватывать Россию, подчеркнул Байден. Путин может остановить войну, если захочет. В то же время если Украина перестанет бороться – она исчезнет с карты.
- Сейчас США и партнеры активно работают над тем, чтобы Украине было чем себя защищать. Лидер США объяснил, что необходимо предоставлять как можно больше ПВО, танков, бронированных машин и другой важной для боевых действий техники.