Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, речь главы США была искренней и интересной, поэтому Байден переиграл Путина.

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СМИ будут обсуждать речь Байдена, а не Путина

Жирнов отметил, что в речи Путина не было ничего нового, поэтому диктатор зря откладывал ее так долго. Выступление Байдена к годовщине полномасштабной войны в Украине было искренним. Глава США не читал с бумажки, а говорил от души.

Безусловно, и в этом смысле Байден его переиграл. Переиграл в коммуникации, потому что создал информационный повод вчера, когда приехал в Киев. Впервые за 15 лет приехал президент США в страну, находящуюся под агрессией иностранного государства,

– сказал он.

Экс-сотрудник КГБ обратил внимание, что Байден во время выступления в Варшаве упомянул потери Украины, беженцев, которых приняла Польша, солидарность 50 стран мира.

"Байден дал Путину выступить утром, а вечером провозгласил речь в Варшаве, которая перебила все информационные поводы. Теперь все СМИ будут обсуждать именно речь Байдена, а не Путина", – убежден Жирнов.

Важные события начались поездкой Зеленского в Вашингтон

Сергей Жирнов отметил, что как визит президента Соединенных Штатов в Киев, так и его речь в Варшаве – выдающиеся события. По его мнению, важные события начались поездкой Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Впоследствии были поездки по странам Европы и Мюнхенская конференция.

"В ответ Путин получил визит Лукашенко. В лучшем случае – визит замминистра иностранных дел Китая. А Украина получает поддержку всего мира уже год, особенно последние два месяца. Это доказывает, что Путин проиграл", – заметил экс-сотрудник КГБ.

Речь Байдена: ключевые тезисы