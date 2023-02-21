Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, промова глави США була щирою та цікавою, тому Байден переграв Путіна.

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ЗМІ будуть обговорювати промову Байдена, а не Путіна

Жирнов зазначив, що у промові Путіна не було нічого нового, тому диктатор дарма відкладав її так довго. Натомість виступ Байдена до роковин повномасштабної війни в Україні був щирим. Глава США не читав з папірця, а говорив від душі.

Безумовно, і в цьому сенсі Байден його переграв. Переграв у комунікації, бо він створив інформаційний привід вчора, коли приїхав у Київ. Це величезна подія.Вперше за 15 років приїхав президент США у країну, яка перебуває під агресією іноземної держави,

– сказав він.

Ексспівробітник КДБ звернув увагу, що Байден під час виступу у Варшаві згадав втрати України, біженців, яких прийняла Польща, солідарність 50 країн світу.

"Байден дав Путіну виступити зранку, а ввечері проголосив промову у Варшаві, яка перебила усі інформаційні приводи. Тепер усі ЗМІ будуть обговорювати саме промову Байдена, а не Путіна", – переконаний Жирнов.

Важливі події розпочались поїздкою Зеленського у Вашингтон

Сергій Жирнов відзначив, що як візит президента Сполучених Штатів у Київ, так і його промова у Варшаві є визначними подіями. На його думку, важливі події розпочались поїздкою Президента України Володимира Зеленського у Вашингтон. Згодом були поїздки країнами Європи та Мюнхенська конференція.

"У відповідь Путін отримав візит Лукашенка. У найкращому випадку – візит заступника міністра закордонних справ Китаю. А Україна отримує підтримку всього світу вже рік, особливо останні два місяці. Це доводить, що Путін програв", – зауважив ексспівробітник КДБ.

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