Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, промова глави США була щирою та цікавою, тому Байден переграв Путіна.
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ЗМІ будуть обговорювати промову Байдена, а не Путіна
Жирнов зазначив, що у промові Путіна не було нічого нового, тому диктатор дарма відкладав її так довго. Натомість виступ Байдена до роковин повномасштабної війни в Україні був щирим. Глава США не читав з папірця, а говорив від душі.
Безумовно, і в цьому сенсі Байден його переграв. Переграв у комунікації, бо він створив інформаційний привід вчора, коли приїхав у Київ. Це величезна подія.Вперше за 15 років приїхав президент США у країну, яка перебуває під агресією іноземної держави,
– сказав він.
Ексспівробітник КДБ звернув увагу, що Байден під час виступу у Варшаві згадав втрати України, біженців, яких прийняла Польща, солідарність 50 країн світу.
"Байден дав Путіну виступити зранку, а ввечері проголосив промову у Варшаві, яка перебила усі інформаційні приводи. Тепер усі ЗМІ будуть обговорювати саме промову Байдена, а не Путіна", – переконаний Жирнов.
Важливі події розпочались поїздкою Зеленського у Вашингтон
Сергій Жирнов відзначив, що як візит президента Сполучених Штатів у Київ, так і його промова у Варшаві є визначними подіями. На його думку, важливі події розпочались поїздкою Президента України Володимира Зеленського у Вашингтон. Згодом були поїздки країнами Європи та Мюнхенська конференція.
"У відповідь Путін отримав візит Лукашенка. У найкращому випадку – візит заступника міністра закордонних справ Китаю. А Україна отримує підтримку всього світу вже рік, особливо останні два місяці. Це доводить, що Путін програв", – зауважив ексспівробітник КДБ.
Промова Байдена: ключові тези
- Приблизно о 18:30 21 лютого президент США Джо Байден розпочав свій виступ у саду Королівського замку Варшави. Його промова присвячена роковинам повномасштабної війни Росії проти України.
- Рік тому почалася кровопролитна війна Росії проти України. Тоді очікувалося падіння Києва, проте Київ міцно стоїть і він є вільним. Президент Джо Байден констатував, що український народ витримав це випробування, весь світ його витримав разом. Путін вирішив перевірити, чи працює світова демократія.
- Також Байден підкреслив хоробрість Президента України Володимира Зеленського. Він наголосив, що глава української держави допоміг країні вистояти, а його відважність можна назвати "загартованою у вогні".
- За словами американського президента, саме Путін вирішив розв'язати цю війну. Декілька разів Генасамблея ООН засуджувала російську агресію в Україні. США та партнери не збираються контролювати чи захоплювати Росію, наголосив Байден. Путін може зупинити цю війну, якщо захоче. Водночас якщо Україна припинить боротися – вона зникне з мапи.
- Зараз США і партнери активно працюють над тим, щоб Україна мала чим себе захищати. Лідер США пояснив, що необхідно надавати якомога більше ППО, танків, броньованих машин та іншої важливої для бойових дій техніки.