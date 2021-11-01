Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала нардеп и заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, кадровые вопросы всегда обсуждают на съезде фракции 1 ноября.

К теме У Зеленского определились с новыми министрами: кто может попасть в правительство

"Мы всегда приглашаем кандидатов. Ожидаем всех, кто хочет возглавить министерства, сегодня (1 ноября – 24 канал) у нас на фракции. Действительно речь сейчас идет о 4 министерствах по меньшей мере. Господин Уруский и Резников написали заявления об отставке. В Министерстве экологии это еще раньше произошло. Господин Абрамовский еще 2 недели назад написал", – сказала Кравчук.

В среду (3 ноября – 24 канал) мы ожидаем голосование за увольнение министров, а в четверг (4 ноября – 24 канал) за назначения,

– добавила она.

Кравчук: ожидаем решение

Депутат отметила, что не будет озвучивать министерство, где могут быть кадровые изменения. Поскольку это может негативно повлиять на его работу.

"Еще может быть одно министерство, но сейчас ожидаем решение, произойдет ли это на этой неделе, или, возможно, позже. Надо озвучивать тогда, когда есть официальная информация, потому что на самом деле догадки плохо влияют на работоспособность министерств", – рассказала нардеп.

Евгения Кравчук о кадровых изменениях: смотрите видео

Отставки в правительстве: что известно