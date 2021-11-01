Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла нардепка та заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, кадрові питання завжди обговорюють на з'їзді фракції 1 листопада.

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"Ми завжди запрошуємо кандидатів. Очікуємо всіх, хто хоче очолити міністерства, сьогодні (1 листопада – 24 канал) у нас на фракції. Дійсно мова зараз йде про 4 міністерства щонайменше. Пан Уруський і пан Рєзніков написали заяви про відставку. У Міністерстві екології це ще раніше відбулося. Пан Абрамовський ще 2 тижні тому написав", – сказала Кравчук.

У середу (3 листопада – 24 канал) ми очікуємо голосування за звільнення міністрів, а у четвер (4 листопада – 24 канал) за призначення,

– додала вона.

Кравчук: Очікуємо рішення

Депутатка зазначила, що не озвучуватиме міністерство, де можуть бути кадрові зміни. Оскільки це може негативно вплинути на його роботу.

"Ще може бути одне міністерство, але зараз очікуємо рішення, чи це відбудеться на цьому тижні, чи, можливо, пізніше. Треба озвучувати тоді, коли є офіційна інформація, бо насправді здогадки погано впливають на працездатність міністерств", – розповіла нардепка.

Євгенія Кравчук про кадрові зміни: дивіться відео

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