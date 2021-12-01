Об этом в эфире 24 канала рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что в первую очередь эти деньги пойдут на заработные платы медикам и доплаты военным, а также на поддержку культуры и креативных индустрий.

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Законопроект касается добычи недр

"Это законопроект о справедливой уплате налогов, и прежде всего речь идет о большом бизнесе. Он касается тех, кто занимается добычей недр, в частности речь идет о ренте на руду", – рассказала Кравчук.

По ее словам, законопроект также касается аграрного бизнеса. Однако речь идет не об обычных огородах, а фермерах, которые пытаются избежать налогообложения.

В пределах населенных пунктов – огороды, наделы, паи (даже если это 2 гектара) никоим образом не будут облагаться налогом. Речь идет о землях, которые за населенными пунктами и обрабатываются не для себя. Фактически – это фермерское хозяйство, которое не платит налоги,

– подытожила Кравчук.

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Справка. Законопроект окрестили "антиахметовским", поскольку он должен повысить ренту на добычу железной руды (на которой специализируются компания Рината Ахметова) и ввести акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Рината Ахметова владеет наибольшими мощностями "зеленой" энергетики в Украине).

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