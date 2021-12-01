Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що насамперед ці гроші підуть на заробітні плати медикам та доплати військовим, а також на підтримку культури та креативних індустрій.

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Законопроєкт стосується видобутку надр

"Це законопроєкт про справедливу сплату податків і насамперед мовиться про великий бізнес. Він стосується тих, хто займається видобутком надр, зокрема мовиться про ренту на руду", – розповіла Кравчук.

За її словами, законопроєкт також стосується аграрногоF бізнесу. Однак мовиться не про звичайні городи, а фермерів, які намагаються уникнути оподаткування.

У межах населених пунктів – городи, наділи, паї (навіть якщо це 2 гектари) жодним чином не оподатковуватимуться. Мовиться про землі, які за населеними пунктами та обробляються не для себе. Фактично – це фермерське господарство, що не сплачує податків,

– підсумувала Кравчук.

Євгенія Кравчук пояснила закон про збільшення податків: дивіться відео