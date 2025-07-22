Об этом политолог, военный Кирилл Сазонов написал, комментируя последнюю спецоперацию СБУ и офиса Генпрокурора, сообщает 24 Канал.

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Эксперт считает, что по результатам расследования НАБУ нуждается в очищении.

"Выявленные факты очень конкретные. Обвинения – серьезные. Очевидно, что дело с госизменой в НАБУ – не политическое, как бы кто-то не хотел прикрутить сюда политику. Расследование было совместной работой СБУ и офиса Генерального прокурора, а подозрение детективам НАБУ подписал сам Генпрокурор", – акцентирует Сазонов.

Политолог подчеркивает, что антикоррупционная система в ее нынешнем виде не работает.

Речь идет о связях с Россией топ-чиновников бюро и о прямых агентах ФСБ в НАБУ. Общество должно отреагировать на этот "НАБУгейт". Свое слово должна сказать и ВСК, созданная в Верховной Раде, которая расследует эффективность работы антикоррупционных органов. Всех работников НАБУ надо проверить на предмет работы на Россией, а также запретить выезд из страны,

– пишет эксперт.

"Вижу, что "профессиональные защитники НАБУ" уже включились в работу. Странно выглядят их попытки перевести разговор на какие-то юридические тонкости. Но факты – вещь упрямая. И все они против НАБУ. Речь идет о работе на Россию, и здесь не место двойным стандартам!", – резюмирует политолог.

Что известно о сотрудничестве представителей НАБУ с Россией?