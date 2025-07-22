Про це політолог, військовий Кирило Сазонов написав, коментуючи останню спецоперацію СБУ та офісу Генпрокурора, повідомляє 24 Канал.

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Експерт вважає, що за результатами розслідування НАБУ потребує очищення.

"Виявлені факти дуже конкретні. Обвинувачення – серйозні. Очевидно, що справа з держзрадою в НАБУ – не політична, як би хтось не хотів прикрутити сюди політику. Розслідування було спільною роботою СБУ та офісу Генерального прокурора, а підозру детективам НАБУ підписав сам Генпрокурор", – акцентує Сазонов.

Політолог підкреслює, що антикорупційна система в її нинішньому вигляді не працює.

Йдеться про зв'язки з Росією топпосадовців бюро та про прямих агентів ФСБ у НАБУ. Суспільство має відреагувати на цей "НАБУгейт". Своє слово має сказати й ТСК, створена у Верховній Раді, яка розслідує ефективність роботи антикорупційних органів. Всіх працівників НАБУ треба перевірити на предмет роботи на Росією, а також заборонити виїзд з країни,

– пише експерт.

"Бачу, що "професійні захисники НАБУ" вже включились в роботу. Дивно виглядають їхні спроби перевести розмову на якісь юридичні тонкощі. Але факти – річ вперта. І всі вони проти НАБУ. Йдеться про роботу на Росію, і тут не місце подвійним стандартам!", – резюмує політолог.

Що відомо про співпрацю представників НАБУ з Росією?