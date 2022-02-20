Сегодня речь идет о полном коллапсе всей системы безопасности и международного сотрудничества, которая выстраивалась начиная с конца Второй мировой войны.

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События в Украине повлияют на весь мир

Мы оказались на рубеже, за которым могут начаться события совершенно неконтролируемые и непредсказуемые. Поэтому вопрос Украины, что произойдет сейчас в этом регионе, будет иметь самые далекоидущие последствия, которые отзовутся эхом во всех уголках планеты.

В заложниках оказался весь международный правопорядок, который поддерживал мир, по крайне мере, на территории Европы. В этом и заключается сверхзадача Путина – денонсировать этот миропорядок, потому что совершенно очевидно, что мир вступил в полосу новых взаимоотношений. Это раньше мог быть железный занавес – с одной стороны свободный мир, с другой стороны – мир несвободный.

Сейчас "занавес" может существовать только на бумаге, поскольку при средствах современной коммуникации спрятаться невозможно. И у режимов диктаторских, режимов тоталитарных, режимов террористических, у них нет возможности прятаться за этим железным занавесом и изолировать своих граждан от информационного потока.

События, которые Путин устраивает в Украине, повлияют на весь мир / Фото Getty Images

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Что нужно Путину

Остается только один вариант – переходить в активное наступление и требовать от свободной части мира права на беспредел и совершение преступлений. Как минимум на своей территории, но Путину нужно гораздо больше. И именно это сейчас происходит с Украиной.

Суверенитет Украины является для российского диктатора очень важной разменной монетой в его геополитической игре и в его желании заставить Запад капитулировать и признать право всех диктаторов и террористов вершить судьбы людей не только на своей территории, но и на той территории, которую они сочтут подходящей для своих устремлений.

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