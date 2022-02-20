Сьогодні йдеться про повний колапс усієї системи безпеки та міжнародного співробітництва, яка вибудовувалася починаючи з кінця Другої світової війни.

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Події в Україні вплинуть на весь світ

Ми опинилися на рубежі, за яким можуть розпочатися події абсолютно неконтрольовані та непередбачувані. Тому питання України, що станеться зараз у цьому регіоні, матиме найбільш далекі наслідки, які відгукнуться луною у всіх куточках планети.

У заручниках опинився весь міжнародний правопорядок, який підтримував мир принаймні на території Європи. У цьому полягає надзавдання Путіна – денонсувати цей світопорядок, оскільки цілком очевидно, що світ вступив у смугу нових взаємин. Це раніше могла бути залізна завіса – з одного боку – вільний світ, з іншого – світ невільний.

Зараз "завіса" може існувати тільки на папері, оскільки із засобами сучасної комунікації сховатися неможливо. І режими диктаторські, режими тоталітарні, режими терористичні, у них немає можливості ховатися за цією залізною завісою та ізолювати своїх громадян від інформаційного потоку.

Події, які влаштовує Путін в Україні, вплинуть на весь світ / Фото Getty Images

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Що треба Путіну

Залишається лише один варіант – переходити в активний наступ і вимагати від вільної частини світу права на свавілля та скоєння злочинів. Як мінімум на своїй території, але Путіну потрібно значно більше. І саме це зараз відбувається з Україною.

Суверенітет України є для російського диктатора дуже важливою розмінною монетою в його геополітичній грі та в його бажанні змусити Захід капітулювати та визнати право всіх диктаторів і терористів вершити долі людей не лише на своїй території, а й на тій території, яку вони вважають підходящою для своїх устремлінь.

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