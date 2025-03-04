Политолог Олег Саакян в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что речь американского лидера будет посвящена многим темам, а не только российско-украинской войне.

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2 варианта речи Трампа

Вероятно, что Трамп будет говорить о Ближнем Востоке, своих успехах там, в целом о своей внешней политике, потому что его рейтинги снизились. Более 10% поддержки граждан, со слов политолога, он уже потерял.

Ему сейчас надо на внутреннюю аудиторию направить ключевые месседжи для своих сторонников, чтобы они могли их тиражировать. Могу предположить, что есть жесткий и мягкий варианты речи по российско-украинской войне,

– озвучил Саакян.

Жесткий вариант, по мнению политолога, предусматривать обнародование определенных компроматов и обвинений, украшенных российскими пропагандистскими тезисами. Например, он может сказать, что в Украине спонсировались Байденом биолаборатории в рамках определенных программ, что Байден создал международную коррупцию-синдикат, который был заинтересован в войне и на этом зарабатывались деньги, а Зеленский якобы является частью этого процесса.

Он может говорить это и много других тезисов, чтобы оправдать свою позицию, что будто он хочет защитить Украину, но ему приходится ее защищать не только от Путина, но и заговора Байдена и Зеленского, который не оставил другого варианта для главы Кремля,

– отметил Саакян.

США снизили уровень ожиданий от Украины

Сегодня Зеленский, как заметил политолог, прямо не просил прощения, но выразил сожаление относительно того, какая ситуация сложилась между ним и Трампом после скандала в Овальном кабинете. Такое поведение украинского лидера направлено на то, чтобы речь Трампа пошла по мягкому сценарию.

Тогда он расскажет, что диалог с Путиным состоялся, что продолжается разговор о нормализации отношений, расскажет о пошлинах в 20% для Китая, что заставил Украину подписать соглашение. Это будет победная речь,

– озвучил Саакян.

Анонс о том, что Трамп якобы приостановит предоставление военной помощи Украине, со слов политолога, был сделан специально для того, чтобы вызвать реакцию и дать для нее временной промежуток. Параллельно с этим было прокоммуницировано с европейской и украинской стороной о том, что Трамп готов эскалировать ситуацию дальше, если не будет найдена точка соприкосновения. Одновременно с этим, как отметил Саакян, в команде Трампа снизили ожидания от украинской стороны.

"Все уже сказали, что соглашение хотят подписать, а требования об извинениях Зеленского были сняты, он должен был продемонстрировать, что готов идти по пути мира, что ему обидно относительно того, что произошло в Белом доме. Это в речи Зеленского было отражено. США снизили уровень требований", – подытожил Саакян.

Отметим, что военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь отметил, что в новых заявлениях Зеленского, которые он сделал накануне речи Трампа, есть важные сигналы. По его мнению, президент Украины таким образом попытался уладить ситуацию, которая сложилась после спора в Вашингтоне. Он также предположил, что может озвучить Трамп во время заседания в Конгрессе.