Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios. Источники издания сообщили, что демократы таким образом хотят выразить Трампу свое возмущение.

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Речь Дональда Трампа могут сорвать

Сенаторы-демократы возмущены некоторыми заявлениями и решениями президента США. Издание узнало, что политики могут начать демонстрацию в знак недовольства относительно критики Трампа в адрес детей-трансгендеров, которая, по их словам, "перешла черту".

Также демократы критикуют президента США Дональда Трампа из-за остановки помощи Украине. По их мнению, американский лидер фактически склонился перед российским диктатором Владимиром Путиным. Сенаторы удивлены примирительными заявлениями президента США в отношении России.

Среди демократов существуют разногласия относительно того, какая форма демонстрации будет наиболее приемлемой и эффективной. Рассматривается предложение, что сенаторы смогут покинуть зал, когда Дональд Трамп скажет конкретные строки. Также чиновники могут взять с собой таблички с сообщениями против Трампа или DOGE (департамента эффективности правительства).

Кроме этого, чтобы показать, как инфляция повышает цены на яйца, демократам предлагают принести в Конгресс яйца или пустые коробки.

Взять карманные конституции предлагается, чтобы доказать, что президент Трамп нарушает Конституцию, закрывая уполномоченные Конгрессом учреждения.

Среди прочего предлагались также удары руками, красные карточки и другие вещи.

Безусловно, есть много избирателей, которые действительно хотят, чтобы демократы разрушили ситуацию, и есть... избиратели, которые считают, что это просто играет ему на руку,

– отметил один из демократов Палаты представителей.

Однако некоторые группы демократов планируют провести более традиционные и легкие протесты, используя цвета одежды:

женщины одеваются в розовый в качестве знака неповиновения президенту;

женщины-члены афроамериканцев обсуждали одеться в черный цвет, чтобы точнее передать мрачное настроение партии:

демократы будут раздавать галстуки и шарфы с цветами флага Украины в знак поддержки президента Владимира Зеленского.

Независимо от того, носим ли мы розовое, или черное, или желто-голубое, мы все выражаем наше недовольство этой администрацией,

– сказала представительница демократов Стейси Пласкетт.

Другие чиновники планировали не выражать никаких эмоций во время выступления Дональда Трампа и не аплодировать в течение всей речи.

Руководители демократов призывают прийти на выступление Трампа, что показать присутствие сильной, решительной и достойной оппозиции.

Выступление президента США Дональда Трампа запланировано на 4 марта на 21:00 (04:00 5 марта по Киевскому времени). Американский лидер планирует подытожить свою работу за время после инаугурации и озвучить планы на следующие 4 года.