Про це пише 24 Канал з посиланням на Axios. Джерела видання повідомили, що демократи таким чином хочуть висловити Трампу своє обурення.

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Промову Дональда Трампа можуть зірвати

Сенатори-демократи обурені деякими заявами та рішеннями президента США. Видання дізналося, що політики можуть розпочати демонстрацію в знак невдоволення щодо критики Трампа на адресу дітей-трансгендерів, яка, за їхніми словами, "перейшла межу".

Також демократи критикують президента США Дональда Трампа через зупинку допомоги Україні. На їхню думку, американський лідер фактично схилився перед російським диктатором Владіміром Путіним. Сенатори здивовані примирливими заявами президента США щодо Росії.

Серед демократів існують розбіжності щодо того, яка форма демонстрації буде найбільш прийнятною та ефективною. Розглядається пропозиція, що сенатори зможуть покинути зал, коли Дональд Трамп скаже конкретні рядки. Також посадовці можуть взяти з собою таблички з повідомленнями проти Трампа або DOGE (департаменту ефективності уряду).

Окрім цього, щоб показати, як інфляція підвищує ціни на яйця, демократам пропонують принести в Конгрес яйця або порожні коробки.

Взяти кишенькові конституції пропонується, щоб довести, що президент Трамп порушує Конституцію, закриваючи уповноважені Конгресом установи.

Серед іншого пропонувалися також удари руками, червоні картки та інші речі.

Безумовно, є багато виборців, які дійсно хочуть, щоб демократи зруйнували ситуацію, і є... виборці, які вважають, що це просто грає йому на руку,

– зазначив один із демократів Палати представників.

Однак деякі групи демократів планують провести більш традиційні і легкі протести, використовуючи кольори одягу:

жінки одягаються в рожевий як знаку непокори президенту;

жінки-члени афроамериканців обговорювали одягнутися в чорний колір, щоб точніше передати похмурий настрій партії:

демократи роздаватимуть краватки та шарфи з кольорами прапора України на знак підтримки президента Володимира Зеленського.

Незалежно від того, чи носимо ми рожеве, чи чорне, чи жовто-блакитне, ми всі висловлюємо наше невдоволення цією адміністрацією,

– сказала представниця демократів Стейсі Пласкетт.

Інші посадовці планували не висловлювати жодних емоцій під час виступу Дональда Трампа та не аплодувати протягом всієї промови.

Керівники демократів закликають прийти на виступ Трампа, що показати присутність сильної, рішучої та гідної опозиції.

Виступ президента США Дональда Трампа запланований на 4 березня на 21:00 (04:00 5 березня за Київським часом). Американський лідер планує підсумувати свою роботу за час після інавгурації та озвучити плани на наступні 4 роки.