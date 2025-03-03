Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Белого дома.

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О чем будет речь Трампа в Конгрессе

Дональд Трамп выступит с речью в 21:00 по восточному времени – то есть в 04:00 следующего дня по Киеву. Во время выступления политик подытожит свою работу и озвучит планы на следующие 4 года.

Президент Трамп выступит со своим первым совместным обращением к Конгрессу. Вы не захотите пропустить это!

– отметили в Белом доме.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что сначала речь Трампа должна была касаться подписанного соглашения с Украиной о полезных ископаемых, но теперь "придется посмотреть, что произойдет в следующие 48 часов".

Мы планировали обратиться, объявить об этом соглашении о полезных ископаемых, что оно было бы подписано в пятницу и было очень позитивным шагом вперед для всех сторон,

– сказал Волц в интервью для Fox News.

Напомним, сам Дональд Трамп ранее заявил, что "завтрашняя ночь будет великой" и он расскажет "все как есть".

За несколько минут до появления этого сообщения Трамп также написал, что он является единственным президентом Соединенных Штатов, который не отдал "ни одной украинской земли путинской России". Политик призвал помнить об этом во время критики со стороны якобы "слабых и неэффективных" демократов.