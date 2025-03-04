Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал Fox News.
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Какие главные темы выступления Трампа в Конгрессе
Так, Дональд Трамп выступит перед конгрессменами 4 марта в 21:00 (4:00 5 марта по киевскому времени). Речь будет состоять из 4 основных частей:
- Достижения Трампа в стране и за рубежом за время второго срока.
- Что администрация Трампа сделала для экономики.
- Президент США снова потребует от Конгресса выделения дополнительных средств на обеспечение безопасности границ.
- Планы Трампа по установлению мира во всем мире.