Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал Fox News.

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Какие главные темы выступления Трампа в Конгрессе

Так, Дональд Трамп выступит перед конгрессменами 4 марта в 21:00 (4:00 5 марта по киевскому времени). Речь будет состоять из 4 основных частей: