Речь Трампа началась около 21:00 по восточному времени, то есть в 4:00 по Киеву. Об этом сообщает 24 Канал.

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Трансляция выступления Трампа перед Конгрессом

Президент США анонсировал свое выступление перед Конгрессом как "большую ночь". А в Белом доме отметили, что "вы не захотите пропустить это". К слову, это обращение к Палате представителей и Сенату первое с момента инаугурации Трампа.

Нынешнюю речь Трампа назвали "Восстановление американской мечты". Она будет включать 4 раздела: достижения Трампа, экономика, финансирование безопасности границ и планы по глобальному миру.

Но нас интересует, естественно, больше всего, что будет говорить президент США об Украине, ведь в последнее время происходили довольно острые события после скандала в Белом доме.

Речь Дональда Трампа в Конгрессе: смотрите видео

Обратите внимание: основные заявления из выступления президента США в Конгрессе можно прочитать на сайте 24 Канала по этой ссылке.