Промова Трампа розпочалася близько 21:00 за східним часом, тобто о 4:00 за Києвом. Про це повідомляє 24 Канал.

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Трансляція виступу Трампа перед Конгресом

Президент США анонсував свій виступ перед Конгресом як "велику ніч". А у Білому домі наголосили, що "ви не захочете пропустити це". До слова, це звернення до Палати представників та Сенату перше з моменту інавгурації Трампа.

Цьогорічну промову Трампа назвали "Відновлення американської мрії". Вона матиме 4 розділи: досягнення Трампа, економіка, фінансування безпеки кордонів і плани щодо глобального миру.

Та нас цікавить, природно, найбільше, що говоритиме президент США про Україну, адже останнім часом відбувалися доволі гострі події після скандалу у Білому домі.

Промова Дональда Трампа у Конгресі: дивіться відео

Зверніть увагу: основні заяви з виступу президента США у Конгресі можна прочитати на сайті 24 Каналу за цим посиланням.